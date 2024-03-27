Путін сподівається, що якщо він нападе на НАТО, то Альянс не відреагує — Міноборони Естонії

Певкур заявив, що Путін хоче не лише захопити Україну, а й принизити Захід

Ханно Певкур (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що диктатор Володимир Путін сподівається, що НАТО не відреагує, якщо Росія вирішить атакувати Альянс. Про це він повідомив у інтерв'ю Телеграфу.

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За його словами, важливо розуміти, що якщо Путін атакує Естонію, Латвію, Румунію, Болгарію або іншу країну НАТО, він атакує союз.

Він зазначив, що це означатиме пряму війну Росії та НАТО.

"Його мета в Україні не тільки анексувати регіони або захопити країну. Його мета також полягає в тому, щоб принизити Захід і показати, що той не впорався. І таку ж мету він переслідує, коли замислюється про напад на НАТО. Він, звісно, сподівається, що союз не відреагує", – сказав Певкур.

Глава відомства висловив упевненість, що НАТО відреагує та захищатиме свою територію.

"От чому ми повинні приділити увагу цій загрозі. Ми повинні бути готові до цього. Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб цього не сталося. Як кажуть: Хочеш миру – готуйся до війни", – заявив міністр.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що в НАТО розглядають питання знищення ракет росіян, якщо вони летітимуть у бік території Альянсу.

24 березня Польща підняла власну авіацію через ракетні обстріли РФ території України, після чого одна ціль перетнула польський повітряний простір.

Після порушення повітряного простору країни МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень від РФ.

Польське військове командування пояснило, що ракету не стали збивати, тому що "це було б ризиковано".

25 березня глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про цей інцидент.

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