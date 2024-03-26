НАТО розглядає можливість збивати ракети Росії, але потрібна згода України — МЗС Польщі
Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що в НАТО розглядають питання збивання ракет росіян, якщо вони летітимуть у бік території Альянсу. Про це він повідомив у інтерв'ю RMF 24.
За його словами, НАТО аналізує різні концепції, зокрема, щоб збивати ракети, коли вони дуже близько до кордону країн-членів.
"Але це мало б статися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків – тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території НАТО", – сказав Шейна.
Він зазначив, що не може бути ситуації, в якій агресор нав'язує НАТО свої правила.
"Він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн, ЄС почнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні", – заявив заступник міністра.
Дипломат наголосив, що Польща серйозно ставиться до погроз диктатора Володимира Путіна, який уже показав, що він здатний на все.
"На сьогодні, окрім сотень тисяч поранених та вбитих з обох боків, Швеція та Фінляндія вступили до НАТО. У липні на нас чекає ще один саміт НАТО. У нас відбувається консолідація країн ЄС, активізація Веймарського трикутника", – резюмував чиновник.
- 24 березня Польща підняла власну авіацію через ракетні обстріли РФ території України, після чого одна мета перетнула польський повітряний простір.
- Після порушення повітряного простору країни МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень від РФ.
- Польське військове командування пояснило, що ракету не стали збивати, тому що "це було б ризиковано".
- 25 березня глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про цей інцидент.
Читайте також: Посол РФ не прийшов до польського МЗС після того, як ракета окупантів залетіла до Польщі