НАТО розглядає можливість збивати ракети Росії, але потрібна згода України — МЗС Польщі

Шейна заявив, що не може бути ситуації, коли агресор нав'язує свої правила НАТО

Анджей Шейна (Фото: уряд Польщі)

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що в НАТО розглядають питання збивання ракет росіян, якщо вони летітимуть у бік території Альянсу. Про це він повідомив у інтерв'ю RMF 24.

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За його словами, НАТО аналізує різні концепції, зокрема, щоб збивати ракети, коли вони дуже близько до кордону країн-членів.

"Але це мало б статися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків – тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території НАТО", – сказав Шейна.

Він зазначив, що не може бути ситуації, в якій агресор нав'язує НАТО свої правила.

"Він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн, ЄС почнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні", – заявив заступник міністра.

Дипломат наголосив, що Польща серйозно ставиться до погроз диктатора Володимира Путіна, який уже показав, що він здатний на все.

"На сьогодні, окрім сотень тисяч поранених та вбитих з обох боків, Швеція та Фінляндія вступили до НАТО. У липні на нас чекає ще один саміт НАТО. У нас відбувається консолідація країн ЄС, активізація Веймарського трикутника", – резюмував чиновник.

24 березня Польща підняла власну авіацію через ракетні обстріли РФ території України, після чого одна мета перетнула польський повітряний простір.

Після порушення повітряного простору країни МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень від РФ.

Польське військове командування пояснило, що ракету не стали збивати, тому що "це було б ризиковано".

25 березня глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про цей інцидент.

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