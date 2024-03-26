НАТО рассматривает возможность сбивать ракеты РФ, но нужно согласие Украины — МИД Польши
Анджей Шейна (Фото: правительство Польши)

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что в НАТО рассматривают вопрос сбивания ракет россиян, если они будут лететь в сторону территории Альянса. Об этом он сообщил в интервью RMF 24.

По его словам, НАТО анализирует различные концепции, в том числе, чтобы сбивать ракеты, когда они находятся очень близко к границе стран-членов. 

"Но это должно было бы произойти с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий – тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории НАТО", — сказал Шейна.

Он отметил, что не может быть ситуации, в которой агрессор навязывает НАТО свои правила. 

"Он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических стран, ЕС начнут задавать определенный тон, когда речь идет о разрешении конфликта в Украине", — заявил замминистра.

Дипломат подчеркнул, что Польша серьезно относится к угрозам диктатора Владимира Путина, который уже показал, что он способен на все.

"На сегодняшний день, помимо сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, Швеция и Финляндия вступили в НАТО. В июле нас ждет еще один саммит НАТО. У нас происходит консолидация стран ЕС, активизация Веймарского треугольника", — резюмировал чиновник.

  • 24 марта Польша подняла собственную авиацию из-за ракетных обстрелов РФ территории Украины, после чего одна цель пересекла польское воздушное пространство.
  • После нарушения воздушного пространства страны МИД Польши заявил, что потребует объяснений от РФ.
  • Польское военное командование объяснило, что ракету не стали сбивать, потому что "это было бы рискованно".
  • 25 марта глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что будет говорить с генсеком НАТО Столтенбергом об этом инциденте.

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