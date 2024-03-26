НАТО рассматривает возможность сбивать ракеты РФ, но нужно согласие Украины — МИД Польши

Шейна заявил, что не может быть ситуации, при которой агрессор навязывает свои правила НАТО

Анджей Шейна (Фото: правительство Польши)

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что в НАТО рассматривают вопрос сбивания ракет россиян, если они будут лететь в сторону территории Альянса. Об этом он сообщил в интервью RMF 24.

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По его словам, НАТО анализирует различные концепции, в том числе, чтобы сбивать ракеты, когда они находятся очень близко к границе стран-членов.

"Но это должно было бы произойти с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий – тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории НАТО", — сказал Шейна.

Он отметил, что не может быть ситуации, в которой агрессор навязывает НАТО свои правила.

"Он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических стран, ЕС начнут задавать определенный тон, когда речь идет о разрешении конфликта в Украине", — заявил замминистра.

Дипломат подчеркнул, что Польша серьезно относится к угрозам диктатора Владимира Путина, который уже показал, что он способен на все.

"На сегодняшний день, помимо сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, Швеция и Финляндия вступили в НАТО. В июле нас ждет еще один саммит НАТО. У нас происходит консолидация стран ЕС, активизация Веймарского треугольника", — резюмировал чиновник.

24 марта Польша подняла собственную авиацию из-за ракетных обстрелов РФ территории Украины, после чего одна цель пересекла польское воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства страны МИД Польши заявил, что потребует объяснений от РФ.

Польское военное командование объяснило, что ракету не стали сбивать, потому что "это было бы рискованно".

25 марта глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что будет говорить с генсеком НАТО Столтенбергом об этом инциденте.

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