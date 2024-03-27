Путин надеется, что если он нападет на НАТО, то Альянс не отреагирует — Минобороны Эстонии

Певкур заявил, что Путин хочет не только захватить Украину, но и унизить Запад

Ханно Певкур (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что диктатор Владимир Путин надеется, что НАТО не отреагирует, если Россия решит атаковать Альянс. Об этом он сообщил в интервью Телеграфу.

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По его словам, важно понимать, что если Путин атакует Эстонию, Латвию, Румынию, Болгарию или другую страну НАТО, то он атакует союз.

Он отметил, что это будет означать прямую войну России и НАТО.

"Его цель в Украине не только аннексировать регионы или захватить страну. Его цель также состоит в том, чтобы унизить Запад и показать, что тот не справился. И такую же цель он преследует, когда задумывается о нападении на НАТО. Он, конечно, надеется, что союз не отреагирует", — сказал Певкур.

Глава ведомства высказал уверенность, что НАТО отреагирует и будет защищать свою территорию.

"Вот почему мы должны уделить внимание этой угрозе. Мы должны быть готовы к этому. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы этого не произошло. Как говорится: Хочешь мира – готовься к войне", — заявил министр.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что в НАТО рассматривают вопрос уничтожения ракет россиян, если они будут лететь в сторону территории Альянса.

24 марта Польша подняла собственную авиацию из-за ракетных обстрелов РФ территории Украины, после чего одна цель пересекла польское воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства страны МИД Польши заявил, что потребует объяснений от РФ.

Польское военное командование объяснило, что ракету не стали сбивать, потому что "это было бы рискованно".

25 марта глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что будет говорить с генсеком НАТО Столтенбергом об этом инциденте.

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