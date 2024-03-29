Чешская инициатива. Транспортировку снарядов для ВСУ уже готовят – глава МИД Польши

Радослав Сикорский (Фото: EPA – Rafal Guz)

Перевозку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии уже организовывают. Об этом сообщил глава польского Министерства обороны Радослав Сикорский во время визита в Силезское воеводство на юге Польши, передает Wnp.pl.

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"Тот факт, что она (чешская инициатива. – Ред.) уже получила твердые обещания поддержки, подкрепленные наличными, и что транспортировка уже организовывается, означает, что мы испытываем бремя ответственности за помощь Украине в борьбе с российским вторжением", – заявил Сикорский.

Он отказался называть сумму, которую Польша выделила на чешскую инициативу по обеспечению артснарядами украинской армии, назвав это "военной тайной".

По словам главы МИД, Силезское воеводство может приобщиться к производству "столь необходимых" артиллерийских снарядов 155-мм калибра, потому что здесь есть промышленные возможности и люди, которые это могут делать.

20 марта глава МИД Чехии Липовский сообщил, что первые партии артснарядов поступят в Украину в июне.

21 марта Сикорский заявил, что Польша поможет организовать перевозку в Украину артснарядов, закупленных в рамках инициативы.

27 марта стало известно, что Польша удвоит свой вклад в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

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