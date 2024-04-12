Павел: Чехія знайшла для України 1 млн боєприпасів. Подібні ініціативи готують Естонія і Британія

Петр Павел (Фото: EPA)

Чехія в межах своєї ініціативи знайшла понад 1 млн артилерійських снарядів у третіх країнах, які можна придбати для України. Подібні ініціативи також розробляють Естонія та Велика Британія. Про це повідомив президент Чехії Петр Павел, цитує видання DenikN.

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За його словами, намір Чехії полягає в тому, щоб у найкоротші терміни доставити в Україну якомога більше боєприпасів для стримування можливого літнього наступу росіян.

"Наша ініціатива не єдина, подібну розробляють Естонія і Велика Британія, Франція також про це говорила", – зазначив Павел.

13 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, окрім чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України, наразі існує ще декілька і їх реалізація залежить від фінансування. Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що це питання обговорювалося на зустрічі за участі міністрів закордонних справ балтійських країн, Франції та України.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну за наявності фінансування.

До ініціативи Чехії з придбання артснарядів для ЗСУ приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави – загалом близько 20.

13 березня радник чеського прем'єра Фіали заявив, що боєприпаси, закуплені за чеською ініціативою, можуть надійти в Україну на початку літа.

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