Павел: Чехия нашла для ВСУ 1 млн снарядов. Подобные инициативы готовят Эстония и Британия
Чехия в рамках своей инициативы нашла более 1 млн артиллерийских снарядов в третьих странах, которые можно приобрести для Украины. Подобные инициативы также разрабатывают Эстония и Великобритания. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, цитирует издание DenikN.
По его словам, намерение Чехии состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки доставить в Украину как можно больше боеприпасов для сдерживания возможного летнего наступления россиян.
"Наша инициатива не единственная, подобную разрабатывают Эстония и Великобритания, Франция также об этом говорила", – отметил Павел.
13 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, кроме чешской инициативы по закупке боеприпасов для Вооруженных Сил Украины, существует еще несколько и их реализация зависит от финансирования. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече с участием министров иностранных дел стран Балтии, Франции и Украины.
- 17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину при наличии финансирования.
- К инициативе Чехии по приобретению артснарядов для ВСУ присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства – всего около 20.
- 13 марта советник чешского премьера Фиалы заявил, что боеприпасы, закупленные по чешской инициативе, могут поступить в Украину в начале лета.
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