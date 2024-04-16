Президент Чехии: Инициатива по закупке снарядов для Украины набирает обороты

Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что инициатива по закупке снарядов для Украины набирает обороты, в частности, и из-за "осознания определенного долга по обещанной поддержке". Об этом он рассказал во время визита в Злин, сообщает ČTK.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отметил чешский глава, в настоящее время к инициативе по закупке артснарядов для Украины присоединились 20 государств, однако поиски денег и партнеров продолжаются.

"Если мы не хотим, чтобы Украина упала, что безусловно не в наших интересах, то хорошо, что создаются такие инициативы, как наша, чтобы попытаться получить боеприпасы и необходимое оборудование для Украины там, где оно есть", – отметил Павел.

Президент сказал, что высоко оценил тот факт, что чешская идея по закупке снарядов для Украины набрала такие обороты.

По его мнению, такие усилия "являются отражением того, что все осознают определенный долг по обещанной поддержке Украины", ведь Евросоюз "обещал поставить миллион снарядов к марту, чего не произошло".

Президент также сообщил, что следит за поездкой премьер-министра страны Петра Фиалы в США, где американская сторона уделяет внимание чешской инициативе и всеобщей позиции страны в регионе по отношению к Украине и России.

17 февраля Павел сообщил, что нашел для Украины 800 000 снарядов, которые можно приобрести и доставить в Украину в течение нескольких недель, если будет найдено финансирование.

20 марта глава МИД Чехии Липовский заявил, что первые партии артснарядов поступят в Украину в июне.

26 марта Липовский сказал, что в рамках чешской инициативы Киев потенциально может получить 1,5 млн боеприпасов.

27 марта чешский премьер Фиала сообщил, что правительство его страны одобрило еще один финансовый вклад в инициативу по закупке артснарядов для Украины, однако не назвал сумму, одобренную Камином.

Читайте также: Фиала: Чехия законтрактовала первые 180 000 снарядов для Украины