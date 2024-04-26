Канада даст больше денег на боеприпасы для ВСУ и профинансирует производство дронов

Канада выделяет $2,1 млн на производство беспилотников украинским оборонным комплексом, а также расширяет свой вклад в чешскую инициативу

Билл Блэр (Фото - EPA)

Канада профинансирует дополнительные поставки боеприпасов для Украины и производство дронов. Об этом во время 21-го заседания в формате "Рамштайн" объявил министр обороны страны Билл Блэр, передает пресс-служба ведомства.

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Блэр сообщил, что Канада выделяет 3 млн канадских долларов ($2,1 млн) на производство беспилотников украинским оборонным комплексом. В канадском оборонном ведомстве отметили, что это первый случай, когда страна делает прямой вклад в производство военных беспилотников в Украине, и это пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией.

Блэр также подтвердил, что Канада делает дополнительный взнос в размере около 13 млн канадских долларов ($9,5 млн) в инициативу Чехии по закупке и доставке боеприпасов большого калибра для Украины.

В прошлом месяце Канада уже объявляла о вкладе в эту инициативу – теперь общая сумма от страны составляет более $38,7 млн.

Также Канада решила увеличить количество дронов SkyRanger для Украины. ВСУ получат 900 беспилотников – это на 100 больше, чем планировалось ранее.

На заседании "Рамштайн-21" США объявили пакет военной помощи для Украины на $6 млрд, но речь идет о долгосрочной помощи, а не о поставках из имеющихся запасов. Пакет будет включать артиллерийские боеприпасы, антидроновое оружие, ракеты класса "воздух-земля" для истребителей и ракеты для систем ПВО.

В течение текущей недели США уже начнут отправлять Украине оружие из пакета на $1 млрд, о котором Пентагон объявил 25 апреля.

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