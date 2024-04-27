ППО для України. Бельгія підтримає ініціативу виділенням 200 млн євро – міністерка оборони

Міністерка оборони Дедондер зазначила, що Бельгія надасть Україні додаткові ракети з власних військових запасів для систем ППО

Людивін Дедондер (Фото: EPA)

Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу протиповітряної оборони під керівництвом Німеччини та поставить Україні ракети. Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер під час брифінгу, цитує бельгійський телеканал RTBF.

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Дедондер зазначила, що Бельгія надасть Україні додаткові ракети з власних військових запасів для систем ППО, проте не уточнила кількість і тип озброєння, яке буде відправлено до Києва.

"Наше повідомлення завжди те саме: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення та поступиться незаконно окупованими територіями, конфлікт припиниться. Ми ніколи не зупинимось, щоб повторити нашу вимогу щодо припинення бойових дій і повернення до політико-дипломатичного діалогу", — сказала вона.

18 квітня прем'єр-міністр країни заявив, що постачання до України першого багатоцільового винищувача F-16 з підготовленими пілотами має відбутися до початку літа.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.

26 квітня стало відомо, що Іспанія надасть Україні додаткові ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.

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