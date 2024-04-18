Прем’єр Бельгії заявив, що постачання Україні першого F-16 має відбутися до літа

Александер де Кроо (Фото: EPA)

Постачання до України першого багатоцільового винищувача F-16 з підготовленими пілотами має відбутися до початку літа. Про це на брифінгу в Брюсселі повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

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За його словами, коаліція F-16 важлива і залишається важливою, тому що ці винищувачі також мають протиповітряний потенціал.

"І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. Постачання першого літака з підготовленими льотчиками має відбутися до літа", – заявив де Кроо.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

15 квітня глава МЗС Норвегії заявив, що країна передасть Києву винищувачі F-16 з оновленим озброєнням.

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