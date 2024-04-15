Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія передасть винищувачі F-16 з оновленим озброєнням

Очільник норвезького МЗС не зазначив кількість літаків, однак зауважив, що країна співпрацює зараз із Данією, Нідерландами та Британією

Еспен Барт Ейде і Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Коаліція винищувачів передасть Україні "значну кількість" літаків F-16, які будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть бити за лінією фронту. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час спільного брифінгу з головою МЗС Дмитром Кулебою.

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Міністр висловив переконання в тому, що Україна має посилювати свій ударний потенціал та завдавати ударів за лінією фронту.

"І це одна з причин, чому ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі", – сказ він.

За його словами, Норвегія разом з данськими й нідерландськими колегами проводить підготовку українських льотчиків.

"І, можливо, там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України", – додав він.

Ейде не зазначив кількість літаків, однак зауважив, що Норвегія співпрацює зараз із Данією, Нідерландами, Великою Британією.

"Там буде значна кількість. Коли ви питаєте, скільки буде від Норвегії, не можу вам сказати точну кількість, бо там. зокрема, й літаки, які оновлені, в кращій бойовій формі, і деякі фюзеляжі, які можна використовувати для ремонту зокрема", – сказав він.

Ейде зазначив, що має досвід в обороні й знає, що F-16 – дуже потужна платформа і все залежить від того, як її оснастити.

"Бо це дуже просунута технологічна платформа, але головне ще і система озброєння, яку можна навісити на платформу. Тому разом як система це буде доволі значний внесок. Тому літаки, які будуть у льотній здатності, вони будуть із найновішим озброєнням", – додав міністр.

1 березня тодішній речник командування Повітряних сил повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

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