Украина сможет бить за линией фронта: Норвегия передаст F-16 с обновленным вооружением

Глава норвежского МИД не указал количество самолетов, однако отметил, что страна сотрудничает сейчас с Данией, Нидерландами и Британией

Эспен Барт Эйде и Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Коалиция истребителей передаст Украине "значительное количество" самолетов F-16, которые будут оснащены новейшим вооружением и смогут бить за линией фронта. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время совместного брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Министр выразил убежденность в том, что Украина должна усиливать свой ударный потенциал и наносить удары за линией фронта.

"И это одна из причин, почему мы очень рады присоединиться к коалиции по F-16, где мы будем передавать норвежские F-16, которые обновлены, которые в хорошей форме", – сказ он.

По его словам, Норвегия вместе с датскими и нидерландскими коллегами проводит подготовку украинских летчиков.

"И, возможно, там будут даже более дальние ударные возможности, которые сейчас очень важны для Украины", – добавил он.

Эйде не указал количество самолетов, однако отметил, что Норвегия сотрудничает сейчас с Данией, Нидерландами, Великобританией.

"Там будет значительное количество. Когда вы спрашиваете, сколько будет от Норвегии, не могу вам сказать точное количество, потому что там, в том числе, и самолеты, которые обновлены, в лучшей боевой форме, и некоторые фюзеляжи, которые можно использовать для ремонта в том числе", – сказал он.

Эйде отметил, что имеет опыт в обороне и знает, что F-16 – очень мощная платформа и все зависит от того, как ее оснастить.

"Потому что это очень продвинутая технологическая платформа, но главное еще и система вооружения, которую можно навесить на платформу. Поэтому вместе как система это будет довольно значительный вклад. Поэтому самолеты, которые будут в летной способности, они будут с новейшим вооружением", – добавил министр.

1 марта тогдашний представитель командования Воздушных сил сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

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