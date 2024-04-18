Премьер Бельгии заявил, что поставки Украине первого F-16 должны состояться до лета
Поставка в Украину первого многоцелевого истребителя F-16 с подготовленными пилотами должна состояться до начала лета. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
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По его словам, коалиция F-16 важна и остается важной, потому что эти истребители также обладают противовоздушным потенциалом.
"И здесь Бельгия играет очень важную роль. Потому что именно мы заботимся о том, чтобы украинские пилоты были подготовлены. Поставка первого самолета с подготовленными летчиками должна состояться до лета", – заявил де Кроо.
- 29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.
- 15 апреля глава МИД Норвегии заявил, что страна передаст Киеву истребители F-16 с обновленным вооружением.
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