Премьер Бельгии заявил, что поставки Украине первого F-16 должны состояться до лета

Александер де Кроо (Фото: EPA)

Поставка в Украину первого многоцелевого истребителя F-16 с подготовленными пилотами должна состояться до начала лета. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

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По его словам, коалиция F-16 важна и остается важной, потому что эти истребители также обладают противовоздушным потенциалом.

"И здесь Бельгия играет очень важную роль. Потому что именно мы заботимся о том, чтобы украинские пилоты были подготовлены. Поставка первого самолета с подготовленными летчиками должна состояться до лета", – заявил де Кроо.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

15 апреля глава МИД Норвегии заявил, что страна передаст Киеву истребители F-16 с обновленным вооружением.

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