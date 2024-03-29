"Авиационная коалиция". Бельгия выделяет 100 млн евро на обслуживание F-16 для Украины

Такое решение было принято бельгийским правительством на заседании 29 марта

Людивин Дедондер на фоне F-16 (Фото: Twitter)

Бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции". Средства пойдут на обслуживание истребителей F-16, сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

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"Совет министров одобрил 25-й пакет поддержки для Украины: 100 млн евро на обслуживание и поддержку истребителей F-16 в рамках международной коалиции F-16", – написала она.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что истребители F-16 должны появиться в небе Украины в середине лета, это предварительные данные.

Он рассказал, что обучение пилотов и инженеров проходят "хорошо", и выразил благодарность союзникам за организацию этого процесса.

1 марта тогдашний представитель командования ВС ВСУ Игнат сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта сообщалось, что Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

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