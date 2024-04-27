ПВО для Украины. Бельгия поддержит инициативу выделением 200 млн евро – министр обороны
Бельгия выделит 200 млн евро на инициативу противовоздушной обороны под руководством Германии и поставит Украине ракеты. Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер во время брифинга, цитирует бельгийский телеканал RTBF.
Дедондер отметила, что Бельгия предоставит Украине дополнительные ракеты из собственных военных запасов для систем ПВО, однако не уточнила количество и тип вооружения, которое будет отправлено в Киев.
"Наше сообщение всегда одно и то же: в тот день, когда Россия прекратит свое вторжение и уступит незаконно оккупированные территории, конфликт прекратится. Мы никогда не остановимся, чтобы повторить наше требование о прекращении боевых действий и возвращении к политико-дипломатическому диалогу", – сказала она.
18 апреля премьер-министр страны заявил, что поставки в Украину первого многоцелевого истребителя F-16 с подготовленными пилотами должны состояться до начала лета.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине необходимо 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь у европейских армий есть около 100 батарей Patriot.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.
- 26 апреля стало известно, что Испания предоставит Украине дополнительные ракеты в системы противовоздушной обороны Patriot.
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