ПВО для Украины. Бельгия поддержит инициативу выделением 200 млн евро – министр обороны

Людивин Дедондер (Фото: EPA)

Бельгия выделит 200 млн евро на инициативу противовоздушной обороны под руководством Германии и поставит Украине ракеты. Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер во время брифинга, цитирует бельгийский телеканал RTBF.

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Дедондер отметила, что Бельгия предоставит Украине дополнительные ракеты из собственных военных запасов для систем ПВО, однако не уточнила количество и тип вооружения, которое будет отправлено в Киев.

"Наше сообщение всегда одно и то же: в тот день, когда Россия прекратит свое вторжение и уступит незаконно оккупированные территории, конфликт прекратится. Мы никогда не остановимся, чтобы повторить наше требование о прекращении боевых действий и возвращении к политико-дипломатическому диалогу", – сказала она.

18 апреля премьер-министр страны заявил, что поставки в Украину первого многоцелевого истребителя F-16 с подготовленными пилотами должны состояться до начала лета.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине необходимо 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь у европейских армий есть около 100 батарей Patriot.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

26 апреля стало известно, что Испания предоставит Украине дополнительные ракеты в системы противовоздушной обороны Patriot.

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