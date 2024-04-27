"Іскандери", "Калібри" та інше: Повітряні сили збили 21 з 34 ракет, якими Росія атакувала регіони

Вночі проти 27 квітня Росія підіймала Ту-95МС й атакувала регіони крилатими ракетами, а зранку російські військові підняли в повітря винищувач МіГ-31К

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог застосував 34 ракети – Повітряні сили Збройних Сил України знищили 21 з них. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За даними Олещука, до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було знищено 21 повітряну ціль, а саме:

→ шість крилатих ракет Х-101/Х-555;

→ вісім керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

→ одну крилату ракету "Іскандер-К";

→ шість крилатих ракет "Калібр".

Загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

→ дев'ять крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

→ дев'ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

→ дві зенітні керовані ракети С-300;

→ дві крилаті ракети "Іскандер-К";

→ чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К;

→ вісім крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Вночі проти 27 квітня Росія завдала ракетного удару по Харкову. У медичному закладі міста, біля якого вдарили дві російські ракети, в момент ворожої атаки перебувало понад тисячу людей.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що уночі 27 квітня росіяни атакували енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. У ДТЕК заявили, що внаслідок удару Росія серйозно пошкодила обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.

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