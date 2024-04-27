"Искандеры", "Калибры" и прочее: ВС сбили 21 из 34 ракет, которыми РФ атаковала регионы

Ночью Россия поднимала Ту-95МС и атаковала регионы крылатыми ракетами, а с утра российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31К

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В этом враг применил 34 ракеты – Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили 21 из них. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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По данным Олещука, к отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя была уничтожена 21 воздушная цель, а именно:

→ шесть крылатых ракет Х-101/Х-555;

→ восемь управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

→ одна крылатая ракета "Искандер-К";

→ шесть крылатых ракет "Калибр".

Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

→ девять крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;

→ девять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

→ две зенитные управляемые ракеты С-300;

→ две крылатые ракеты "Искандер-К";

→ четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К;

→ восемь крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

В ночь на 27 апреля Россия нанесла ракетный удар по Харькову. В медицинском учреждении города, возле которого ударили две российские ракеты, в момент вражеской атаки находилось более тысячи человек.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ночью 27 апреля россияне атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В ДТЭК заявили, что в результате удара Россия серьезно повредила оборудование на четырех теплоэлектростанциях.

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