Нічний удар по Харкову: поліція поділилася кадрами наслідків російської атаки – відео, фото
Вночі проти 27 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову: внаслідок атаки пошкоджено будівні лікарні, поранено жінку. Національна поліція оприлюднила відео наслідків обстрілу.
За даними поліції, близько 00:30 27 квітня окупанти вдарили двома ракетами по Салтівському району міста Харкова. Боєприпаси влучили на територію лікарні.
Внаслідок атаки, уламкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження.
Також внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів із потрощених приміщень перевели в інші корпуси, зазначили в поліції.
За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад із реактивних систем залпового вогню С-300. На місці влучань утворилися величезні вирви.
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