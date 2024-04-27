Вночі проти 27 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову: внаслідок атаки пошкоджено будівні лікарні, поранено жінку. Національна поліція оприлюднила відео наслідків обстрілу.

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За даними поліції, близько 00:30 27 квітня окупанти вдарили двома ракетами по Салтівському району міста Харкова. Боєприпаси влучили на територію лікарні.

Внаслідок атаки, уламкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження.

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Також внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів із потрощених приміщень перевели в інші корпуси, зазначили в поліції.

Фото: Telegram

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад із реактивних систем залпового вогню С-300. На місці влучань утворилися величезні вирви.

22 квітня 2024 року окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Голова ОВА Синєгубов розповів, що російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 м, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.

24 квітня російські окупанти завдали двох ударів по Харкову, внаслідок чого поранень зазнали шестеро людей.

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