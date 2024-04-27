В Україні була масштабна повітряна тривога: РФ атакувала крилатими ракетами та підіймала МіГ-31К

Польща підняла у повітря військову авіацію через хвилю ракетних ударів РФ по території України

МіГ-31 (Фото: EPA)

Вночі проти 27 квітня Росія підіймала Ту-95МС й атакувала регіони крилатими ракетами, а зранку російські військові підняли в повітря винищувач МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", – були зафіксовані пуски ракет у напрямку Львівської області. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Сигнали зазвучали близько 03:40 спочатку у північних областях, згодом також у Києві та області, а пізніше – і в багатьох інших регіонах.

Перша тривога вночі проти 27 квітня була пов'язана із ракетною небезпекою, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. О 03:52 Повітряні сили повідомляли про ракету в Чернігівській області курсом на Чернігів.

Військові інформували про ракету на півночі Київщини у західному напрямку, а також на Житомирщині, курс південно-західний.

Пізніше військові поінформували, що ворожі повітряні цілі змінили курс на Вінниччину, летіли у напрямку Черкаської області, звідти – прямували курсом південно-східним, крім того, зафіксований рух КР через Сумщину в західному напрямку.

Пізніше було зафіксовано зміну курсу ракет, що летіли у бік Полтавської області, – вже на Дніпропетровську область. Російські ракети маневрували та змінювали курс. Зокрема, фіксувалася група крилатих ракет на півночі Київщини у західному напрямку, з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу, а також на Житомирщині у південно-західний бік.

Згодом були зафіксовані пуски "Кинджалів", зокрема у бік західних областей України.

Близько 04:44 Польща підняла у повітря військову авіацію через нову хвилю ракетних ударів РФ по території України.

О 06:03 був відбій ракетної небезпеки по областях.