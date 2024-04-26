Россия запустила ракеты по Украине: тревога во всех областях

Поздно вечером 26 апреля Россия в очередной раз атакует Украину с воздуха

ПВО (иллюстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

Поздно вечером 26 апреля Россия в очередной раз запустила ракеты по Украине, на момент публикации новости тревога объявлена во всех областях.

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В 23:03 Воздушные силы сообщили об одной крылатой ракете в Винницкой области в северо-западном направлении и второй – в направлении на Кропивницкий. Позднее ракета сменила курс в сторону Черкасской области.

В 23:18 Воздушные силы сообщили, что теперь ракета движется на Белоцерковский район.

В 23:31 в ВСУ предупредили об угрозе пусков "Кинжалов".