Россия запустила ракеты по Украине: тревога во всех областях
Поздно вечером 26 апреля Россия в очередной раз запустила ракеты по Украине, на момент публикации новости тревога объявлена во всех областях.
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В 23:03 Воздушные силы сообщили об одной крылатой ракете в Винницкой области в северо-западном направлении и второй – в направлении на Кропивницкий. Позднее ракета сменила курс в сторону Черкасской области.
В 23:18 Воздушные силы сообщили, что теперь ракета движется на Белоцерковский район.
В 23:31 в ВСУ предупредили об угрозе пусков "Кинжалов".
- Утром 26 апреля спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш предполагал, что двухдневная пауза россиян в применении "шахедов" может свидетельствовать о том, что враг готовит какое-то более "массированное действо" или выжидает шаг со стороны Украины.
- Нынешняя очередная российская атака проходит на фоне 21-го заседания союзников Украины в формате "Рамштайн".