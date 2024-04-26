Речник Повітряних сил пояснив, чому росіяни дві ночі поспіль не атакують Україну "шахедами"

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

Дводенна пауза в застосуванні "шахедів" для ударів може свідчити про те, що ворог готує якесь більш "масоване дійство" або вичікує кроку з боку України. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, напередодні ворог застосовував свої керовані авіаційні та крилаті ракети.

"Декілька днів поспіль ми не спостерігаємо ударів безпілотними літальними апаратами типу "шахед". Це може бути пов’язано з різними причинами. Це може бути як і просто затишшя перед підготовкою якогось більш масованого дійства. А може бути відстежування та вичікування кроку з нашої сторони", – заявив Євлаш.

Також речник ПС прокоментував часті повітряні тривоги в Україні вдень 25 квітня через зліт МіГ-31К в Росії. Євлаш зазначив, що зліт винищувачів не завжди означає, що літак здійснюватиме пуски ракет. Це може бути пов’язано з передислокацією чи патрулюванням повітряного простору.

У ніч проти 19 квітня російська армія завдала комбінованого удару ракетами різних типів та ударними дронами.

Повітряні сили зуміли знищити 15 ракет, 14 безпілотників і дальній бомбардувальник Ту-22М3.

У ніч проти 23 квітня сили ППО збили 15 із 16 "шахедів", якими російська армія атакувала Україну.

Читайте також: Росія цілеспрямовано б'є по залізниці. Серед працівників УЗ є загиблі й поранені: фото