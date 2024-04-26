Спикер Воздушных сил объяснил, почему Россия две ночи подряд не атакует Украину "шахедами"

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

Двухдневная пауза в применении "шахедов" для ударов может свидетельствовать о том, что враг готовит какое-то более "массированное действо" или выжидает шаг со стороны Украины. Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

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По его словам, накануне враг применял свои управляемые авиационные и крылатые ракеты.

"Несколько дней подряд мы не наблюдаем ударов беспилотными летательными аппаратами типа "шахед". Это может быть связано с разными причинами. Это может быть, как и просто затишье перед подготовкой какого-нибудь более массированного действа. А может быть отслеживание и выжидание шага с нашей стороны", – заявил Евлаш.

Также спикер ВС прокомментировал частые воздушные тревоги в Украине днем 25 апреля из-за взлета МиГ-31К в России. Евлаш отметил, что взлет истребителей не всегда означает, что самолет будет производить пуски ракет. Это может быть связано с передислокацией или патрулированием воздушного пространства.

В ночь на 19 апреля российская армия нанесла комбинированный удар ракетами разных типов и ударными дронами.

Воздушные силы сумели уничтожить 15 ракет, 14 беспилотников и дальний бомбардировщик Ту-22М3.

В ночь на 23 апреля силы ПВО сбили 15 из 16 "шахедов", которыми российская армия атаковала Украину.

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