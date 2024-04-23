Ночью Россия атаковала "шахедами" – Воздушные силы сбили 15 из 16

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 23 апреля силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 "шахедов" в пределах четырех областей, которыми российская армия атаковала Украину. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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"Этой ночью защитниками неба сбито 15 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях", – говорится в сообщении.

По данным Олещука, в ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области и 16 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым) и Курской области.

Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 23 апреля Россия ударила "шахедами" по Одессе: в результате были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. На месте было спасено более 30 человек, однако есть и пострадавшие, в том числе дети.

В Киеве ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все вражеские дроны-камикадзе, которые РФ запустила для ударов по украинской столице.

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