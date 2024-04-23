Россия атаковала Одессу "шахедами": спасены более 30 человек, есть раненые - фото

В Одесской мэрии рассказали, что пострадало не менее 14 квартир

Фото: Telegram

В ночь на 23 апреля Россия ударила "шахедами" по Одессе: в результате были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. На месте было спасено более 30 человек, однако есть и пострадавшие, в том числе дети. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины, Одесская мэрия и глава ОВА Олег Кипер.

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"В результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждены дома горожан, произошло возгорание", - рассказали военные.

По уточненной информации, в Одессе были спасены 34 человека, из них - трое детей. Также военные сообщили, что среди семерых пострадавших есть двое детей.

Отмечается, на месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки врага по городу с применением "шахедов".

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Как рассказали в Одесской мэрии, пострадало по меньшей мере 14 квартир.

"На месте ГСЧС, Муниципальная стража, другие экстренные службы помогают спасать людей. Уже известно о семи пострадавших. Предварительно без погибших", - сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

В мэрии добавили, что Пересыпская районная администрация разворачивает на месте оперативный штаб для расселения и оказания помощи пострадавшим одесситам.

Также в Одесской мэрии обнародовали фото последствий атаки "Шахедов" по городу этой ночью.

Как рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения.