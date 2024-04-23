Росія атакувала Одесу "шахедами": врятовано понад 30 людей, є поранені, серед них діти – фото
У ніч проти 23 квітня Росія вдарила "шахедами" по Одесі: внаслідок цього були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. На місці було врятовано понад 30 людей, проте є і постраждалі, зокрема діти. Про це повідомили Сили оборони півдня України, Одеська мерія та голова ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян, сталося займання", – розповіли військові.
За уточненою інформацією, в Одесі було врятовано 34 людей, з них – троє дітей. Також військові повідомили, що серед сімох постраждалих є двоє дітей.
Зазначається, на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки ворога по місту із застосуванням "шахедів".
Як розповіли в Одеській мерії, постраждало щонайменше 14 квартир.
"На місці ДСНС, Муніципальна варта, інші екстрені служби допомагають рятувати людей. Вже відомо про сімох постраждалих. Попередньо без загиблих", – повідомив міський голова Геннадій Труханов.
В мерії додали, що Пересипська районна адміністрація розгортає на місці оперативний штаб для розселення і надання допомоги постраждалим одеситам.
Також в Одеській мерії оприлюднили фото наслідків атаки "Шахедів" по місту цієї ночі.
Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення.
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