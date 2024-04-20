З'явились фото наслідків російської ракетної атаки на Одесу

З'явились фото наслідків російської ракетної атаки на Одесудоповнено
Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі вдень 20 квітня виникли пожежі в приватному секторі, зруйновано житлові будинки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер і опублікував фото наслідків.
Він зазначив, що в одному зі зруйнованих будинків знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати.
Наразі відомо про двох дорослих із легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Також постраждала трирічна дитина – її ушпиталено.
Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки, повідомив Кіпер.
О 16:31 Повітряні сили повідомили про рух керованої авіаційної ракети з Чорного моря в напрямку Одещини, а близько 16:37 одеські пабліки писали про вибух.
ДОПОВНЕНО О 18:48. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що Росія завдала ударів ракетами – ймовірно, Х-59. Сили протиповітряної оборони знищили три ракети, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа. Пошкоджено чотири приватні будинки та газопровід. Один приватний житловий будинок зруйновано.
- У ніч проти 20 квітня російська армія атакувала Україну сімома ракетами та запустила три розвідувальні дрони. Українські сили знищили п’ять цілей.
- Зранку 20 квітня російська армія вкотре атакувала Запоріжжя – завдала ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста. Вдень був ще один вибух.
- Також 20 квітня російська армія вдарила по багатоповерхівці у Вовчанську Харківської області.
- У Дніпропетровській області внаслідок російської атаки вдень 20 квітня загинув чоловік.
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