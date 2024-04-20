Удар по Дніпру: з-під завалів дістали ще одну жертву, рятувальні роботи завершені – фото
У Дніпрі вранці 20 квітня завершили аварійно-рятувальні роботи на місці вчорашнього російського удару: загальна кількість загиблих внаслідок атаки зросла до восьми. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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Вночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі тіло загиблого чоловіка.
У місті загинуло три людини, а загалом кількість жертв атаки 19 квітня по Дніпропетровській області сягнула восьми людей, серед яких дві дитини. Ще 34 людини постраждали.
На ранок 20 квітня, аварійно-рятувальні роботи на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі завершено: там працювали 101 рятувальник та 20 одиниць техніки ДСНС.
- 19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа у п’ятиповерхівці.
- Очільник міста Філатов повідомив, що окупанти вдарили по багатоквартирному будинку на пл. Вокзальній в Дніпрі ракетою X-22, яка призначена для знищення авіаносців.
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