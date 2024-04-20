Удар по Днепру: из-под руин достали еще одну жертву, спасательные работы завершены – фото

19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке

Днепр (Фото: ГСЧС)

В Днепре утром 20 апреля, завершили аварийно-спасательные работы на месте вчерашнего российского удара: общее количество погибших в результате атаки возросло до восьми. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ночью спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки в Днепре тело погибшего мужчины.

В городе погибли три человека, а в целом количество жертв атаки 19 апреля по Днепропетровской области достигло восьми человек, среди которых два ребенка. Еще 34 человека пострадали.

Днепр (Фото: ГСЧС)

На утро 20 апреля аварийно-спасательные работы на месте удара по многоэтажке в Днепре завершены: там работали 101 спасатель и 20 единиц техники ГСЧС.

19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.

по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке. Глава города Филатов сообщил, что оккупанты ударили по многоквартирному дому на пл. Вокзальной в Днепре ракетой X-22, которая предназначена для уничтожения авианосцев.