Удар по Днепру: из-под руин достали еще одну жертву, спасательные работы завершены – фото
В Днепре утром 20 апреля, завершили аварийно-спасательные работы на месте вчерашнего российского удара: общее количество погибших в результате атаки возросло до восьми. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ночью спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки в Днепре тело погибшего мужчины.
В городе погибли три человека, а в целом количество жертв атаки 19 апреля по Днепропетровской области достигло восьми человек, среди которых два ребенка. Еще 34 человека пострадали.
На утро 20 апреля аварийно-спасательные работы на месте удара по многоэтажке в Днепре завершены: там работали 101 спасатель и 20 единиц техники ГСЧС.
- 19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.
- Глава города Филатов сообщил, что оккупанты ударили по многоквартирному дому на пл. Вокзальной в Днепре ракетой X-22, которая предназначена для уничтожения авианосцев.
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