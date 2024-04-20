Росія атакувала ракетами промислову інфраструктуру в Запоріжжі – ОВА

За попередніми даними відомо, що обійшлося без жертв та поранених

Запоріжжя. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Зранку 20 квітня російська армія вкотре атакувала Запоріжжя. За даними керівника ОВА Івана Федорова, ворог завдав ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста.

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"Російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя", – розповів чиновник.

Він зауважив, що деталі ворожої атаки та удару по місту наразі ще уточнюються та з'ясовуються усі наслідки. За попередніми даними відомо, що обійшлося без жертв та поранених.

14 квітня Федоров розповів в інтерв'ю LIGA.net, що у разі продовження нещадних російських обстрілів Запорізької області влада буде закуповувати генератори, облаштовувати сховища, а освіта переходитиме на навчання під землю.

Федоров заявив, що росіяни не зможуть зруйнувати греблю Дніпровської гідроелектростанції новими ударами, хоча все залежить від типу ракет, якими вони битимуть.

Посадовець повідомив, що загарбники обстрілюють Запоріжжя з відстані 60 км – ракети окупантів долітають за 30-40 секунд, вкрай необхідні системи протиповітряної оборони.

Голова ОВА зазначив, що в області владі вдалося зібрати понад 1 млрд грн бюджетних коштів на фортифікації та потреби Сил оборони: завдяки зупинці всіх видатків, окрім військових.

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