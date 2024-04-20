Россия атаковала ракетами промышленную инфраструктуру в Запорожье – ОВА
Утром 20 апреля российская армия в очередной раз атаковала Запорожье. По данным руководителя ОВА Ивана Федорова, враг нанес ракетный удар по промышленной инфраструктуре города.
"Российские террористические войска вновь атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья", – рассказал чиновник.
Он отметил, что детали вражеской атаки и удара по городу пока еще уточняются, и выясняются все последствия. По предварительным данным известно, что обошлось без жертв и раненых.
14 апреля Федоров рассказал в интервью LIGA.net, что в случае продолжения беспощадных российских обстрелов Запорожской области власть будет закупать генераторы, обустраивать хранилища, а образование будет переходить на обучение под землю.
- Федоров заявил, что россияне не смогут разрушить плотину Днепровской гидроэлектростанции новыми ударами, хотя все зависит от типа ракет, которыми они будут бить.
- Чиновник сообщил, что захватчики обстреливают Запорожье с расстояния 60 км – ракеты оккупантов долетают за 30-40 секунд, крайне необходимы системы противовоздушной обороны.
- Председатель ОГА отметил, что в области власти удалось собрать более 1 млрд грн бюджетных средств на фортификации и потребности Сил обороны: благодаря остановке всех расходов, кроме военных.
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