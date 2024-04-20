Россия атаковала ракетами промышленную инфраструктуру в Запорожье – ОВА

По предварительным данным известно, что обошлось без жертв и раненых

Запорожье. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Утром 20 апреля российская армия в очередной раз атаковала Запорожье. По данным руководителя ОВА Ивана Федорова, враг нанес ракетный удар по промышленной инфраструктуре города.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Российские террористические войска вновь атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья", – рассказал чиновник.

Он отметил, что детали вражеской атаки и удара по городу пока еще уточняются, и выясняются все последствия. По предварительным данным известно, что обошлось без жертв и раненых.

14 апреля Федоров рассказал в интервью LIGA.net , что в случае продолжения беспощадных российских обстрелов Запорожской области власть будет закупать генераторы, обустраивать хранилища, а образование будет переходить на обучение под землю.

Федоров заявил , что россияне не смогут разрушить плотину Днепровской гидроэлектростанции новыми ударами, хотя все зависит от типа ракет, которыми они будут бить.

, что россияне не смогут разрушить плотину Днепровской гидроэлектростанции новыми ударами, хотя все зависит от типа ракет, которыми они будут бить. Чиновник сообщил , что захватчики обстреливают Запорожье с расстояния 60 км – ракеты оккупантов долетают за 30-40 секунд, крайне необходимы системы противовоздушной обороны.

, что захватчики обстреливают Запорожье с расстояния 60 км – ракеты оккупантов долетают за 30-40 секунд, крайне необходимы системы противовоздушной обороны. Председатель ОГА отметил , что в области власти удалось собрать более 1 млрд грн бюджетных средств на фортификации и потребности Сил обороны: благодаря остановке всех расходов, кроме военных.