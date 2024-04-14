Глава Запорожской ОВА: Разрушить ДнепроГЭС Россия не сможет. Но зависит от типа ракет

ДнепроГЭС (Фото: inform.zp.ua)

Россияне не смогут разрушить дамбу Днепровской гидроэлектростанции новыми ударами, хотя все зависит от типа ракет, которыми она будет бить. Об этом в интервью LIGA.net заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Отвечая на вопрос, есть ли риск разрушения плотины новыми ударами, Федоров сказал: "Насколько мне известно – нет. Повредить могут. Хотя мы не знаем, какие ракеты будут использовать. От этого многое зависит".

По его словам, единственный способ защитить ДнепроГЭС – получить новые противоракетные системы Patriot.

"ГЭС не спрятать, потому что она "немного великовата", и не переместить – "чуть-чуть не мобильная", – сказал глава ОВА.

22 марта 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье. После удара проезд по плотине полностью перекрыли.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, объект выведен из строя, но опасности для граждан нет.

Из-за повреждений ДнепроГЭС потеряно 20% мощностей Укргидроэнерго.

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