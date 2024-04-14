Глава Запорожской ОВА: Разрушить ДнепроГЭС Россия не сможет. Но зависит от типа ракет
Россияне не смогут разрушить дамбу Днепровской гидроэлектростанции новыми ударами, хотя все зависит от типа ракет, которыми она будет бить. Об этом в интервью LIGA.net заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Отвечая на вопрос, есть ли риск разрушения плотины новыми ударами, Федоров сказал: "Насколько мне известно – нет. Повредить могут. Хотя мы не знаем, какие ракеты будут использовать. От этого многое зависит".
По его словам, единственный способ защитить ДнепроГЭС – получить новые противоракетные системы Patriot.
"ГЭС не спрятать, потому что она "немного великовата", и не переместить – "чуть-чуть не мобильная", – сказал глава ОВА.
- 22 марта 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье. После удара проезд по плотине полностью перекрыли.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, объект выведен из строя, но опасности для граждан нет.
- Из-за повреждений ДнепроГЭС потеряно 20% мощностей Укргидроэнерго.
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