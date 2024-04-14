Голова Запорізька ОВА: Зруйнувати ДніпроГЕС Росія не зможе. Але залежить від типу ракет

ДніпроГЕС (Фото: inform.zp.ua)

Росіяни не зможуть зруйнувати греблю Дніпровської гідроелектростанції новими ударами, хоча все залежить від типу ракет, якими вона буде бити. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Відповідаючи на запитання, чи є ризик руйнації греблі новими ударами, Федоров сказав: "Наскільки мені відомо – ні. Пошкодити можуть. Хоча ми не знаємо, які ракети будуть використовувати. Від цього багато залежить".

За його словами, єдиний спосіб захистити ДніпроГЕС – отримати нові протиракетні системи Patriot.

"ГЕС не сховати, бо вона "трохи завелика", і не перемістити – "трохи не мобільна", – сказав очільник ОВА.

22 березня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі. Після удару проїзд греблею повністю перекрили.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Дніпровську ГЕС під час нічного обстрілу влучили вісім ракет, об'єкт виведений із ладу, але небезпеки для громадян немає.

Через пошкодження ДніпроГЕС втрачено 20% потужностей Укргідроенерго.

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