Голова Запорізька ОВА: Зруйнувати ДніпроГЕС Росія не зможе. Але залежить від типу ракет
Росіяни не зможуть зруйнувати греблю Дніпровської гідроелектростанції новими ударами, хоча все залежить від типу ракет, якими вона буде бити. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Відповідаючи на запитання, чи є ризик руйнації греблі новими ударами, Федоров сказав: "Наскільки мені відомо – ні. Пошкодити можуть. Хоча ми не знаємо, які ракети будуть використовувати. Від цього багато залежить".
За його словами, єдиний спосіб захистити ДніпроГЕС – отримати нові протиракетні системи Patriot.
"ГЕС не сховати, бо вона "трохи завелика", і не перемістити – "трохи не мобільна", – сказав очільник ОВА.
- 22 березня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі. Після удару проїзд греблею повністю перекрили.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що у Дніпровську ГЕС під час нічного обстрілу влучили вісім ракет, об'єкт виведений із ладу, але небезпеки для громадян немає.
- Через пошкодження ДніпроГЕС втрачено 20% потужностей Укргідроенерго.
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