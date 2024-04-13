Россияне не прекращали попытки усилить наступление на Запорожском направлении – глава ОВА

іван федоров telegram

Российские попытки усиления наступления в Запорожском направлении не заканчивались, захватчики ежедневно атакуют под Роботиным, Гуляйполем и Ореховым. Об этом сообщил в интервью LIGA.net глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров.

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"Попытки [ужесточения на Запорожском направлении] и не заканчивались. Ежедневно атакуют в районе Роботиного, Гуляйполя и Орехова", – заявил он.

По словам Федорова, когда оккупанты прибегают к десяткам атак в день, когда – по две-три.

Силы обороны контролируют всю ситуацию, акцентировал чиновник.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

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5 апреля после обеда россияне ударили тремя ракетами по территории Запорожья, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил , что россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших.

6 апреля во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье прогремели взрывы.

8 апреля оккупанты снова нанесли удар по Запорожью – погибли трое гражданских людей.

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