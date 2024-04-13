Запорізькій області вдалося зібрати 1 млрд грн бюджету на фортифікації та армію – голова ОВА

"Ніхто не говорить зупинити життя, але перший пріоритет чіткий. Тому всі громади надали свої кошти в оборонний бюджет", – зазначив Федоров

Іван Федоров (Фото: Укрінформ)

У Запорізькій області владі вдалося зібрати понад 1 млрд грн бюджетних коштів на фортифікації та потреби Сил оборони: завдяки зупинці всіх видатків, окрім військових. Другим пріоритетом ідуть видатки на соціальну політику, повідомив у інтерв'ю LIGA.net голова Запорізької обладміністрації Іван Федоров.

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Федоров повідомив, що в області вдалося зібрати понад 1 млрд грн бюджетних коштів на фортифікації та дрони, самохідні установки, автівки та ремонт техніки.

ОВА та командування розподіляють потреби військових й спрямовують ці кошти, аби закрити гарячі точки, розповів він.

Посадовець зазначив, що найчастіше допомогу становлять дрони з нічним баченням, засоби спостереження і засоби радіоелектронної боротьби.

"Ми воюємо з армією, яка вчиться і якої дуже багато", – наголосив він.

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Голова обладміністрації пояснив, що зібрати 1 млрд на армію вдалося завдяки зупинці всіх видатків, окрім військових.

"У нас усі розуміють пріоритет: якщо не звільнимо всю область, то міста Запоріжжя теж не буде. Це може бути питанням місяців чи років. Але це так", – зауважив він.

Коли влада робить пріоритизацію видатків по області, то першим пріоритетом є завжди військовий, другим – соціальний захист, медицина й освіта, заявив посадовець.

"Ніхто не говорить зупинити життя, але перший пріоритет чіткий. Тому всі громади надали свої кошти в оборонний бюджет", – підсумував він.

5 квітня по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.

6 квітня під час нічної атаки ракетами й ударними безпілотниками в Запоріжжі пролунали вибухи.

8 квітня окупанти знову здійснили удар по Запоріжжю - загинуло троє цивільних людей.

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