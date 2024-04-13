Запорожской области удалось собрать 1 млрд грн бюджета на фортификации и армию – глава ОВА

"Никто не говорит остановить жизнь, но первый приоритет ясен. Поэтому все общины предоставили свои средства в оборонный бюджет", – отметил Федоров.

Иван Федоров (Фото: Укринформ)

В Запорожской области власти удалось собрать более 1 млрд грн бюджетных средств на фортификации и нужды Сил обороны: благодаря остановке всех расходов, кроме военных. Вторым приоритетом идут расходы на социальную политику, сообщил в интервью LIGA.net глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров.

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Федоров сообщил, что в области удалось собрать более 1 млрд грн бюджетных средств на фортификации и дроны, самоходные установки, автомобили и ремонт техники и военные.

ОВА и командование распределяют потребности военных и направляют эти средства, чтобы закрыть горячие точки, рассказал он.

Чиновник отметил, что чаще всего помощь составляют дроны с ночным видением, средства наблюдения и средства радиоэлектронной борьбы.

"Мы сражаемся с армией, которая учится и которой очень много", – подчеркнул он.

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Глава обладминистрации пояснил, что собрать 1 млрд на армию удалось благодаря остановке всех расходов, кроме военных.

"У нас все понимают приоритет: если не освободим всю область, то города Запорожья тоже не будет. Это может быть вопросом месяцев или лет. Но это так", – отметил он.

Когда власти делают приоритизацию расходов по области, то первым является всегда военный приоритет, вторым – социальная защита, медицина и образование, заявил чиновник.

"Никто не говорит остановить жизнь, но первый приоритет ясен. Поэтому все общины предоставили свои средства в оборонный бюджет", – подытожил он.

5 апреля после обеда россияне ударили тремя ракетами по территории Запорожья, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших.

6 апреля во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье прогремели взрывы.

8 апреля оккупанты снова нанесли удар по Запорожью – погибли трое гражданских людей.

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