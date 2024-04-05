Росіяни цинічно завдають повторних ударів, коли на місце приїжджають спеціалісти – МВС

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Росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після того, як окупанти сьогодні двічі вдарили по Запоріжжю.

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"Ворог цинічно завдає повторних ударів саме тоді, коли приїжджають поліцейські, рятувальники, медики, журналісти. Тоді, коли наші підрозділи намагаються врятувати потерпілих", – написав він.

Посадовець зазначив, що МВС регулярно ініціює перегляд Інструкцій з реагування, аби уникнути жертв серед співробітників.

Клименко закликав цивільних осіб під час повітряної тривоги обов'язково перебувати в укриттях та дотримуватися рекомендацій поліціянтів або місцевої влади.

Сьогодні по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по Запоріжжю, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами.

Унаслідок удару загинуло троє осіб, постраждало 20 людей, серед них щонайменше одна дитина.

Укрінформ та 1+1 повідомили, що їхні журналісти отримали поранення під час російського удару.

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