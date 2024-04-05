Росіяни цинічно завдають повторних ударів, коли на місце приїжджають спеціалісти – МВС
Росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після того, як окупанти сьогодні двічі вдарили по Запоріжжю.
"Ворог цинічно завдає повторних ударів саме тоді, коли приїжджають поліцейські, рятувальники, медики, журналісти. Тоді, коли наші підрозділи намагаються врятувати потерпілих", – написав він.
Посадовець зазначив, що МВС регулярно ініціює перегляд Інструкцій з реагування, аби уникнути жертв серед співробітників.
Клименко закликав цивільних осіб під час повітряної тривоги обов'язково перебувати в укриттях та дотримуватися рекомендацій поліціянтів або місцевої влади.
- Сьогодні по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по Запоріжжю, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами.
- Унаслідок удару загинуло троє осіб, постраждало 20 людей, серед них щонайменше одна дитина.
- Укрінформ та 1+1 повідомили, що їхні журналісти отримали поранення під час російського удару.
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