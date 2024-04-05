Россияне цинично наносят повторные удары, когда на место приезжают специалисты – МВД

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Россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко после того, как оккупанты сегодня дважды ударили по Запорожью.

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"Враг цинично наносит повторные удары именно тогда, когда приезжают полицейские, спасатели, медики, журналисты. Тогда, когда наши подразделения пытаются спасти пострадавших", – написал он.

Чиновник отметил, что МВД регулярно инициирует пересмотр Инструкций по реагированию во избежание жертв среди сотрудников.

Клименко призвал гражданских лиц во время воздушной тревоги обязательно находиться в укрытиях и придерживаться рекомендаций полицейских или местных властей.

Сегодня после обеда россияне ударили тремя ракетами по Запорожью, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами.

В результате удара погибли три человека, пострадали 20 человек, среди них по меньшей мере один ребенок.

Укринформ и 1+1 сообщили, что их журналисты получили ранения во время российского удара.

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