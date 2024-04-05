Россияне цинично наносят повторные удары, когда на место приезжают специалисты – МВД
Россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко после того, как оккупанты сегодня дважды ударили по Запорожью.
"Враг цинично наносит повторные удары именно тогда, когда приезжают полицейские, спасатели, медики, журналисты. Тогда, когда наши подразделения пытаются спасти пострадавших", – написал он.
Чиновник отметил, что МВД регулярно инициирует пересмотр Инструкций по реагированию во избежание жертв среди сотрудников.
Клименко призвал гражданских лиц во время воздушной тревоги обязательно находиться в укрытиях и придерживаться рекомендаций полицейских или местных властей.
- Сегодня после обеда россияне ударили тремя ракетами по Запорожью, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами.
- В результате удара погибли три человека, пострадали 20 человек, среди них по меньшей мере один ребенок.
- Укринформ и 1+1 сообщили, что их журналисты получили ранения во время российского удара.
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