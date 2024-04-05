Російські загарбники здійснили масований ракетний удар по Запоріжжю – є загиблі та поранені. Про це повідомили головне управління Національної поліції та військова адміністрація області.

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5 квітня по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами, повідомили правоохоронці.

Нацпол акцентує, що ракети окупантів влучили в об'єкти цивільної інфраструктури, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будівлі, магазини, аптеки, заклади харчування, транспортні засоби.

На місцях влучань працюють поліціянти, рятувальники, парамедики поліції та інші профільні служби міста.

Правоохоронці відкрили справу щодо порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – до дванадцяти років.

Унаслідок удару загинуло троє людей, 19 осіб отримали поранення – окупанти били по житловому району Запоріжжя, зазначили в обладміністрації.

Четверо постраждалих – у тяжкому стані, їм надається вся необхідна допомога у медичних установах, написала ОВА.

Укрінформ повідомив, що під час обстрілу було поранено власного кореспондента видання Ольгу Звонарьову: поранена нога, жінка наразі в операційній.

Телеканал 1+1 написав, що журналістка ТСН зазнала поранень під час повторного обстрілу міста.

ДОПОВНЕНО о 19:45. Наразі відомо про 20 постраждалих у Запоріжжі, серед них щонайменше одна дитина, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Фото: поліція Запорізької області

Фото: поліція Запорізької області

Фото: поліція Запорізької області

Фото: поліція Запорізької області

Фото: поліція Запорізької області

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