Российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Запорожью – есть погибшие и раненые. Об этом сообщили главное управление Национальной полиции и военная администрация области.

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5 апреля после обеда россияне ударили тремя ракетами по территории Запорожья, а вскоре – нанесли повторный удар еще двумя ракетами, сообщили правоохранители.

Нацпол акцентирует, что ракеты оккупантов попали по объектам гражданской инфраструктуры, в ибуховой волне и обломками повреждены близлежащие здания, магазины, аптеки, заведения питания, транспортные средства.

На местах попаданий работают полицейские, спасатели, парамедики полиции и другие профильные службы города.

Правоохранители открыли дело о нарушении законов и обычаев войны, максимальное наказание – до двенадцати лет.

В результате удара погибли три человека, 19 человек получили ранения – оккупанты избивали по жилому району Запорожья, отметили в обладминистрации.

Четверо пострадавших – в тяжелом состоянии, им предоставляется вся необходимая помощь в медицинских учреждениях, написала ОВА.

Укринформ сообщил, что во время обстрела был ранен собственный корреспондент издания Ольга Звонарева: ранение пришлось на ногу, женщина пока в операционной.

Телеканал 1+1 написал, что журналистка ТСН получила ранения во время повторного обстрела города.

ДОПОЛНЕНО в 19:45. Сейчас известно о 20 пострадавших в Запорожье, среди них по меньшей мере один ребенок, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Фото: полиция Запорожской области

Фото: полиция Запорожской области

Фото: полиция Запорожской области

Фото: полиция Запорожской области

Фото: полиция Запорожской области

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