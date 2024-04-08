Троє загиблих внаслідок удару по Запоріжжю, також Росія вбила людину КАБами на Сумщині

Прокуратура розпочала розслідування за цими фактами, заявили в ОГП

Наслідки удару по Білопіллю (Фото: Сумська ОВА)

Троє цивільних людей загинули внаслідок російського удару по Запоріжжю, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також Росія вгатила керованими авіабомбами по Білопіллю Сумської області, в результаті чого загинула жінка, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

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За інформацією Запорізької ОВА, близько 12:30 російська армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули три людини. Ще восьмеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також, за словами Федорова, попередньо, пошкоджено 14 будівель, зокрема сім багатоповерхівок, медичний заклад і заклад культури.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Як повідомили у Сумській ОВА, Росія скинула чотири керовані авіаційні бомби на центр міста Білопілля. У результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Один з поранених – у важкому стані.

Крім цього, руйнувань зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено декілька транспортних засобів.

Пресслужба Офісу генерального прокурора уточнила, що удар по Білопіллю був завданий о 15:30. За даними відомства, окупанти скинули на місто три авіабомби.

В ОГП зазначили, що за фактами обстрілів Запоріжжя та Білопілля розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях про порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА