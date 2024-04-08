Троє загиблих внаслідок удару по Запоріжжю, також Росія вбила людину КАБами на Сумщині
Троє цивільних людей загинули внаслідок російського удару по Запоріжжю, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також Росія вгатила керованими авіабомбами по Білопіллю Сумської області, в результаті чого загинула жінка, повідомила пресслужба Сумської ОВА.
За інформацією Запорізької ОВА, близько 12:30 російська армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули три людини. Ще восьмеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Також, за словами Федорова, попередньо, пошкоджено 14 будівель, зокрема сім багатоповерхівок, медичний заклад і заклад культури.
Як повідомили у Сумській ОВА, Росія скинула чотири керовані авіаційні бомби на центр міста Білопілля. У результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Один з поранених – у важкому стані.
Крім цього, руйнувань зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено декілька транспортних засобів.
Пресслужба Офісу генерального прокурора уточнила, що удар по Білопіллю був завданий о 15:30. За даними відомства, окупанти скинули на місто три авіабомби.
В ОГП зазначили, що за фактами обстрілів Запоріжжя та Білопілля розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях про порушення законів та звичаїв війни.
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