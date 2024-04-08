Росія вдарила по промисловому об'єкту в Запоріжжі: шестеро людей постраждали

У Запоріжжі 8 квітня пролунав вибух, Повітряні сили писали про загрозу застосування балістичного озброєння

Запоріжжя. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російська армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі: внаслідок цього постраждали шестеро людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За словами Федорова, наслідки атаки ще уточнюють. Водночас за словами секретаря міської ради Анатолія Куртєва, у місті пошкоджень зазнав обʼєкт інфраструктури, а також сім багатоквартирних будинків та медичний заклад.

Наразі на місці влучання комунальники взялися до ліквідації наслідків атаки.

8 квітня повідомлялося про те, що російські загарбники вдарили з "Градів" по Пологівському району Запорізької області – загинуло троє людей, ще троє поранено.

5 квітня по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.

6 квітня під час нічної атаки ракетами й ударними безпілотниками в Запоріжжі пролунали вибухи.

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