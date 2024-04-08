Росія вдарила по промисловому об'єкту в Запоріжжі: шестеро людей постраждали
Російська армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі: внаслідок цього постраждали шестеро людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
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За словами Федорова, наслідки атаки ще уточнюють. Водночас за словами секретаря міської ради Анатолія Куртєва, у місті пошкоджень зазнав обʼєкт інфраструктури, а також сім багатоквартирних будинків та медичний заклад.
Наразі на місці влучання комунальники взялися до ліквідації наслідків атаки.
8 квітня повідомлялося про те, що російські загарбники вдарили з "Градів" по Пологівському району Запорізької області – загинуло троє людей, ще троє поранено.
- 5 квітня по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.
- 6 квітня під час нічної атаки ракетами й ударними безпілотниками в Запоріжжі пролунали вибухи.
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