У Запоріжжі пролунав вибух: військові попереджали про загрозу балістики

Запоріжжя (Фото: EPA)

У Запоріжжі 8 квітня пролунав вибух. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, вибух було чутно близько 12:20, сигнал повітряної тривоги оголосили о 12:17.

У командуванні Повітряних сил писали про загрозу удару балістичними ракетами.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони офіційної інформації поки що немає.

8 квітня повідомлялося про те, що російські загарбники вдарили з "Градів" по Пологівському району Запорізької області – загинуло троє людей, ще троє поранено.

5 квітня по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.

6 квітня під час нічної атаки ракетами й ударними безпілотниками в Запоріжжі пролунали вибухи.

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