Росіяни били градами по Запорізькій області – троє загиблих і троє поранених

Фото: Іван Федоров

Російські загарбники вдарили з "Градів" по Пологівському району Запорізької області – загинуло троє людей, ще троє поранено. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

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Він зазначив, що впродовж доби окупанти 357 разів ударили по вісьмох населених пунктах області:

- завдали п'ять авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці;

- 62 дронами різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;

- 14 обстрілів реактивних систем залпового вогню – накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку;

- 276 артобстрілів завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.

Загалом надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, підсумував Федоров.

Українські захисники збили 17 з 24 дронів-камікадзе типу Shahed та ракету Х-59, котрими російські окупанти атакували вночі.

Сили оборони півдня повідомили про збиття сімох дронів у їх зоні відповідальності. Є влучання в Одеському районі та пошкодження, також уламки збитого безпілотника пошкодили автозаправну станцію. Постраждалих немає.

Є влучання в Одеському районі та пошкодження, також уламки збитого безпілотника пошкодили автозаправну станцію. Постраждалих немає. Загарбники вночі завдали удару по об'єкту інфраструктури Звягельської громади Житомирської області – існує пряма загроза забруднення повітря.

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