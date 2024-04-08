Росіяни били градами по Запорізькій області – троє загиблих і троє поранених
Російські загарбники вдарили з "Градів" по Пологівському району Запорізької області – загинуло троє людей, ще троє поранено. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.
Він зазначив, що впродовж доби окупанти 357 разів ударили по вісьмох населених пунктах області:
- завдали п'ять авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці;
- 62 дронами різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 14 обстрілів реактивних систем залпового вогню – накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку;
- 276 артобстрілів завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.
Загалом надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, підсумував Федоров.
- Українські захисники збили 17 з 24 дронів-камікадзе типу Shahed та ракету Х-59, котрими російські окупанти атакували вночі.
Сили оборони півдня повідомили про збиття сімох дронів у їх зоні відповідальності.Є влучання в Одеському районі та пошкодження, також уламки збитого безпілотника пошкодили автозаправну станцію. Постраждалих немає.
- Загарбники вночі завдали удару по об'єкту інфраструктури Звягельської громади Житомирської області – існує пряма загроза забруднення повітря.
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