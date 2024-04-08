У Звягелі загроза забруднення повітря через російську атаку – міськрада
Російські загарбники вночі завдали удару по об'єкту інфраструктури Звягельської громади Житомирської області. Існує пряма загроза забруднення повітря, повідомила міська рада.
"Сьогодні вночі росія нанесла удар по обʼєкту інфраструктури громади... Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами", – написала місцева влада.
Зокрема, місцева Комісія з техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо дистанційного навчання у закладах середньої освіти.
У закладах дошкільної освіти для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи, зазначила міськрада.
Влада закликала слідкувати за ситуацією та за офіційними повідомленнями.
Унаслідок російської нічної атаки жертв серед мирного населення у місті немає.
- Українські захисники збили 17 з 24 дронів-камікадзе типу Shahed та ракету Х-59, котрими російські окупанти атакували вночі.
Сили оборони півдня повідомили про збиття сімох дронів у їх зоні відповідальності. Є влучання в Одеському районі та пошкодження, також уламки збитого безпілотника пошкодили автозаправну станцію. Постраждалих немає.
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