У Звягелі загроза забруднення повітря через російську атаку – міськрада

Ілюстративне фото: Alexander Gusev / Pacific Press

Російські загарбники вночі завдали удару по об'єкту інфраструктури Звягельської громади Житомирської області. Існує пряма загроза забруднення повітря, повідомила міська рада.

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"Сьогодні вночі росія нанесла удар по обʼєкту інфраструктури громади... Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами", – написала місцева влада.

Зокрема, місцева Комісія з техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо дистанційного навчання у закладах середньої освіти.

У закладах дошкільної освіти для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи, зазначила міськрада.

Влада закликала слідкувати за ситуацією та за офіційними повідомленнями.

Унаслідок російської нічної атаки жертв серед мирного населення у місті немає.

Українські захисники збили 17 з 24 дронів-камікадзе типу Shahed та ракету Х-59, котрими російські окупанти атакували вночі.

Сили оборони півдня повідомили про збиття сімох дронів у їх зоні відповідальності.

Є влучання в Одеському районі та пошкодження, також уламки збитого безпілотника пошкодили автозаправну станцію. Постраждалих немає.

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