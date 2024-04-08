Нічна атака. Сили оборони знищили 17 з 24 "шахедів" та ракету Х-59

До відбиття російського нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ

Ілюстративне фото: Telegram

Сили оборони знищили 17 з 24 дронів-камікадзе типу Shahed та ракету Х-59, котрими російські окупанти атакували вночі. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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У ніч на 8 квітня загарбники вдарили керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області та 24 "шахедами" із мису Чауда у Криму, а також з районів Курська, Єйська у РФ, повідомив він.

До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби, зазначив Олещук.

У результаті протиповітряного бою українські захисники збили Х-59 у Дніпропетровській області та 17 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Раніше Сили оборони півдня повідомили про збиття сімох дронів у їх зоні відповідальності, є влучання в Одеському районі та пошкодження, також уламки збитого безпілотника пошкодили автозаправну станцію. Постраждалих немає.

Вдень 6 квітня над Чорним морем у районі Одеської області українські захисники знищили два російські розвідувальні дрони "Орлан-10", повідомляли військові.

Згодом російські загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження. Увечері РФ також завдала ракетного удару по Одесі.

Російська армія в ніч проти 7 квітня атакувала Україну "шахедами" – під ударом були Харківська і Дніпропетровська області.

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