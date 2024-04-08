Ночная атака. Силы обороны уничтожили 17 из 24 "шахедов" и ракету Х-59

К отражению российского нападения привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ

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Силы обороны уничтожили 17 из 24 дронов-камикадзе типа Shahed и ракету Х-59, которыми российские оккупанты атаковали ночью. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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В ночь на 8 апреля захватчики ударили управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области и 24 "шахедами" из мыса Чауда в Крыму, а также из районов Курска, Ейска в РФ, сообщил он.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы, отметил Олещук.

В результате противовоздушного боя украинские защитники сбили Х-59 в Днепропетровской области и 17 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Ранее Силы обороны юга сообщили о сбитии семерых дронов в их зоне ответственности, попадания в Одесском районе и повреждения, также обломки сбитого беспилотника повредили автозаправочную станцию. Пострадавших нет.

Днем 6 апреля над Черным морем в районе Одесской области украинские защитники уничтожили два российских разведывательных дрона "Орлан-10", сообщали военные.

Впоследствии российские захватчики ударили баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" по Одесскому району – погиб сотрудник коммунального хозяйства, есть повреждения. Вечером РФ также нанесла ракетный удар по Одессе.

Российская армия в ночь на 7 апреля атаковала Украину "шахедами" – под ударом были Харьковская и Днепропетровская области.

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