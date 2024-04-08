Уночі росіяни атакували "шахедами" – збито сім дронів над півднем, є пошкодження

Ілюстративне фото: Alexander Gusev / Pacific Press

Уночі російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed – українські захисники знищили сім безпілотників над південними областями. Є влучання в Одеському районі та пошкодження. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

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Російські загарбники атакували декількома хвилями "шахедів" по південних областях, під прицілом загарбників була критична інфраструктура, акцентують військові.

Бойова робота захисників тривала близько трьох годин – на півдні вдалося результативно відпрацювати по сімох безпілотниках: чотири збито на Одещині, два – на Миколаївщині, один – на Кіровоградщині, зазначає відомство.

Проте є влучання в Одеському районі – пошкоджено логістично-транспортний об'єкт, наслідки уточнюються.

Також унаслідок падіння уламків збитого "шахеда" у районі пошкоджено автозаправну станцію, люди не постраждали, підсумовують у Силах оборони.

Вдень 6 квітня над Чорним морем у районі Одеської області українські захисники знищили два російські розвідувальні дрони "Орлан-10", повідомляли військові.

Згодом російські загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження. Увечері РФ також завдала ракетного удару по Одесі.

Російська армія в ніч проти 7 квітня атакувала Україну "шахедами" – під ударом були Харківська і Дніпропетровська області.

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