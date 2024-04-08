Уночі росіяни атакували "шахедами" – збито сім дронів над півднем, є пошкодження
Уночі російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed – українські захисники знищили сім безпілотників над південними областями. Є влучання в Одеському районі та пошкодження. Про це повідомили Сили оборони Півдня.
Російські загарбники атакували декількома хвилями "шахедів" по південних областях, під прицілом загарбників була критична інфраструктура, акцентують військові.
Бойова робота захисників тривала близько трьох годин – на півдні вдалося результативно відпрацювати по сімох безпілотниках: чотири збито на Одещині, два – на Миколаївщині, один – на Кіровоградщині, зазначає відомство.
Проте є влучання в Одеському районі – пошкоджено логістично-транспортний об'єкт, наслідки уточнюються.
Також унаслідок падіння уламків збитого "шахеда" у районі пошкоджено автозаправну станцію, люди не постраждали, підсумовують у Силах оборони.
Вдень 6 квітня над Чорним морем у районі Одеської області українські захисники знищили два російські розвідувальні дрони "Орлан-10", повідомляли військові.
Згодом російські загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження. Увечері РФ також завдала ракетного удару по Одесі.
Російська армія в ніч проти 7 квітня атакувала Україну "шахедами" – під ударом були Харківська і Дніпропетровська області.
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