Ночью россияне атаковали "шахедами" – сбито семь дронов над югом, есть повреждения

Иллюстративное фото: Alexander Gusev / Pacific Press

Ночью российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed – украинские защитники уничтожили семь беспилотников над южными областями. Есть попадание в Одесском районе и повреждения. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

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Российские захватчики атаковали несколькими волнами "шахедов" по южным областям, под прицелом захватчиков была критическая инфраструктура, акцентируют военные.

Боевая работа защитников длилась около трех часов – на юге удалось результативно отработать по семи беспилотникам: четыре сбиты в Одесской области, два – в Николаевской, один – в Кировоградской, отмечает ведомство.

Однако есть попадание в Одесском районе – поврежден логистический транспортный объект, последствия уточняются.

Также в результате падения обломков сбитого "шахеда" в районе повреждена автозаправочная станция, люди не пострадали, заключают в Силах обороны.

Днем 6 апреля над Черным морем в районе Одесской области украинские защитники уничтожили два российских разведывательных дрона "Орлан-10", сообщали военные.

Впоследствии российские захватчики ударили баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" по Одесскому району – погиб сотрудник коммунального хозяйства, есть повреждения. Вечером РФ также нанесла ракетный удар по Одессе.

Российская армия в ночь на 7 апреля атаковала Украину "шахедами" – под ударом были Харьковская и Днепропетровская области.

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