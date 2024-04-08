В Звягеле угроза загрязнения воздуха из-за российской атаки – горсовет

Иллюстративное фото: Alexander Gusev / Pacific Press

Российские захватчики ночью нанесли удар по объекту инфраструктуры Звягельской общины Житомирской области. Существует прямая угроза загрязнения воздуха, сообщил городской совет.

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"Сегодня ночью россия нанесла удар по объекту инфраструктуры общины... Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами", – написали местные власти.

В частности, местная Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о дистанционном обучении в заведениях среднего образования.

В заведениях дошкольного образования для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы, отметили в горсовете.

Власти призвали следить за ситуацией и официальными сообщениями.

В результате российской ночной атаки жертв среди мирного населения в городе нет.

Украинские защитники сбили 17 из 24 дронов-камикадзе типа Shahed и ракету Х-59, которыми российские оккупанты атаковали ночью.

Силы обороны юга сообщили о сбивании семи дронов в их зоне ответственности.

Есть попадания в Одесском районе и повреждения, также обломки сбитого беспилотника повредили автозаправочную станцию. Пострадавших нет.

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