В Звягеле угроза загрязнения воздуха из-за российской атаки – горсовет
Российские захватчики ночью нанесли удар по объекту инфраструктуры Звягельской общины Житомирской области. Существует прямая угроза загрязнения воздуха, сообщил городской совет.
"Сегодня ночью россия нанесла удар по объекту инфраструктуры общины... Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами", – написали местные власти.
В частности, местная Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о дистанционном обучении в заведениях среднего образования.
В заведениях дошкольного образования для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы, отметили в горсовете.
Власти призвали следить за ситуацией и официальными сообщениями.
В результате российской ночной атаки жертв среди мирного населения в городе нет.
- Украинские защитники сбили 17 из 24 дронов-камикадзе типа Shahed и ракету Х-59, которыми российские оккупанты атаковали ночью.
Силы обороны юга сообщили о сбивании семи дронов в их зоне ответственности. Есть попадания в Одесском районе и повреждения, также обломки сбитого беспилотника повредили автозаправочную станцию. Пострадавших нет.
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